"Изменился взгляд": Пластический хирург Киркорова раскрыл детали невероятного преображения певца

Ещё в декабре российский певец Филипп Киркоров признался, что сделал пластику у хирурга Тимура Хайдарова, а на днях 55-летний артист уже похвастался в соцсетях результатом преображения. Многие поклонники не сразу узнали заметно похудевшего и помолодевшего народного любимца и даже обмолвились о том, что поп-король стал похож то ли на Тимати, то ли на Стаса Михайлова. Пользователи сошлись во мнении, что Киркоров сделал как минимум несколько операций, включая липосакцию и подтяжку лица. При этом Хайдаров в разговоре с журналистами не стал рассказывать, что именно он перекраивал во внешности звёздного пациента, но заверил, что это только начало.

"Все говорят, что изменилось лицо. Открою секрет: изменился взгляд. Теперь это взгляд счастливого человека! К слову, после операции Филипп выполнял мои строгие рекомендации и похудел на 12 килограммов", — рассказал хирург в интервью изданию Super.

Хайдаров отметил, что Киркоров очень быстро восстановился после хирургического вмешательства и в целом у артиста на редкость отменное здоровье. По словам медика, певец вернулся к работе уже на шестой день после операции. В первую очередь, как подчеркнул хирург, Киркоров решился на кардинальные изменения во внешности не ради себя любимого, а чтобы не наскучить поклонникам. Вскоре артиста ждёт второй этап комплексного преображения.

Преобразившийся Киркоров выступает в Дубае. Фото © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / chaletberezkadubai