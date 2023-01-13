В СПЧ заявили о необходимости давать правовую оценку случаям русофобии на Западе

Инициатива о введении уголовной ответственности за призывы к дискриминации проживающих за границей граждан РФ оправданна и целесообразна. Об этом Лайфу рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

По его словам, бушующей на Западе русофобии пора дать правовую оценку. Он считает, что это необходимо для защиты соотечественников.

"За последний год все прекрасно уже понимают, во что это превратилось на Западе: от травли детей на уроках в Германии до увольнения с работы, непродления контрактов с людьми на фоне того, что они связаны с Россией", — отметил Вышинский.