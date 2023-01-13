В СПЧ заявили о необходимости давать правовую оценку случаям русофобии на Западе
Член СПЧ Вышинский поддержал введение уголовной ответственности за дискриминацию россиян
Инициатива о введении уголовной ответственности за призывы к дискриминации проживающих за границей граждан РФ оправданна и целесообразна. Об этом Лайфу рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
По его словам, бушующей на Западе русофобии пора дать правовую оценку. Он считает, что это необходимо для защиты соотечественников.
"За последний год все прекрасно уже понимают, во что это превратилось на Западе: от травли детей на уроках в Германии до увольнения с работы, непродления контрактов с людьми на фоне того, что они связаны с Россией", — отметил Вышинский.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с Генпрокуратурой и СК РФ рассмотреть соответствующее предложение СПЧ. А в декабре прошлого года лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию. Он считает, что нужна единая система защиты граждан РФ, которые подверглись преследованию за рубежом.
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