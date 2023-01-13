WADA: РУСАДА аннулировало золото фигуристки Валиевой на чемпионате России – 2022

Таким образом, Валиева лишилась золотой медали, которую завоевала 25 декабря 2021 года на чемпионате, состоявшемся в Санкт-Петербурге. Получается, что после перераспределения наград первое место перейдёт фигуристке Александре Трусовой, Анна Щербакова получит серебро, а Аделия Петросян — бронзу.

Ранее WADA получило информацию от РУСАДА об оправдании Валиевой. В сообщении российской стороны спортсменку назвали невиновной в нарушении антидопинговых правил. При этом в организации отметили, что обеспокоены выводом комитета и без колебаний воспользуются правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации.