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13 января, 18:58

Польша передала в ГА ООН письмо по вопросу репараций от Германии

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Шцерски передал председателю Генассамблеи ООН требования к Германии по выплате репараций, касающихся Второй мировой войны. Об этом рассказала официальный представитель председателя Полина Кубиак.

"Председатель ГА ООН Чаба Кёрёши сегодня встретился с постпредом Польши Кшиштофом Шцерски. Постпред поделился письмом о репарациях, касающихся Второй мировой войны", — сказала она.

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Ранее Лайф писал о том, что в Польше получение репараций от Германии назвали вопросом нескольких лет. Власти страны требуют за ущерб 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов). Немецкая сторона направляла Польше официальный отказ от обсуждения этого вопроса. Варшава в ответ на это пригрозила "большой проблемой" для ФРГ.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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