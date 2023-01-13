Кадыров отправился в отпуск, передав полномочия главе правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 12 января находится в отпуске. Пока его обязанности возьмёт на себя председатель правительства республики Муслим Хучиев. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте Чеченской Республики.

"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя Правительства Чеченской Республики", — говорится в документе.

Как рассказывал Лайф, 3 сентября Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". Он тогда вспомнил кавказскую пословицу, согласно которой даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти. Однако вскоре Кадыров поставил точку в вопросе о его возможной отставке, отметив, что "просто так уйти не имеет права".