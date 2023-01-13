СМИ узнали о намерении главы Минобороны Германии уйти в отставку

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт решила покинуть свой пост. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники. Дата ухода её с должности пока не известна.

Издание пишет, что инициатива исходит от самой Ламбрехт, не от ведомства канцлера. Газета отмечает, что "теперь речь идёт о дате отставки". По её данным, уже начаты консультации по вопросу о преемнике.

Как рассказывал Лайф, ранее лидеры крупнейшего немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер высказались за отставку Ламбрехт. Они сочли такой шаг логичным выходом из скандала с её новогодним обращением. В нём она на фоне праздничных салютов заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и как получила "много особых впечатлений". Также Ламбрехт в последнее время критиковали за состояние материально-технической базы Вооружённых сил Германии.