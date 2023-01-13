Поляки потребовали от украинских беженцев возврата "лишних" пособий

Некоторые беженцы с Украины, проживавшие в Польше, а затем покинувшие её, стали получать требования о возврате некоторых выплаченных пособий. Письма такого содержания стала рассылать польская служба соцстрахования. Об этом сообщает Obozrevatel.

"При выезде из Польши на Украину беженцы должны сообщать об этом властям, чтобы они прекратили выплаты. Однако уехавшие ещё летом украинцы жалуются, что, несмотря на соблюдение всех требований, им всё равно начислили лишнее, а теперь требуют всё вернуть", — говорится в материале.

Речь идёт о выплате ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет. Как утверждают журналисты, покинувшие Польшу украинские беженцы не все имели доступ к начисленным по ошибке средствам.