Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололёде 14 января

В Москве начиная с утра и на протяжении всего дня 14 января ожидается ледяной дождь, а на дорогах и тротуарах будет наблюдаться гололёд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололёд", — говорится в сообщении.

В этой связи столичные власти просят водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, а пешеходов быть аккуратными на улице.