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14 января, 05:54

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололёде 14 января

В Москве начиная с утра и на протяжении всего дня 14 января ожидается ледяной дождь, а на дорогах и тротуарах будет наблюдаться гололёд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололёд", — говорится в сообщении.

В этой связи столичные власти просят водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, а пешеходов быть аккуратными на улице.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Артур Белкин
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