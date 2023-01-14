Вашингтон уверовал в безнаказанность своих преступлений, пишут СМИ
The Nation: США убеждены, что могут безнаказанно совершать военные преступления
США уверены в том, что могут совершать военные преступления — и за это ничего им не будет. Об этом написала обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation.
По её словам, позиция США о безнаказанности началась ещё после отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут. И хотя позднее Вашингтон хотел подписать данный документ, но Сенат не ратифицировал его. В дальнейшем же, с момента президентства в Америке Билла Клинтона, последующие лидеры страны не изъявляли желания признавать международный договор.
"В отличие от остального мира, у нас есть "конституционные права", которые, по-видимому, включают право безнаказанно совершать военные преступления. Даже если гражданин будет признан виновным в таком преступлении в суде США, у него есть хорошие шансы получить президентское помилование", — написала она.
По словам обозревателя, безнаказанность Соединённых Штатов подтверждается огромными тратами на оборонный комплекс, наличием 750 признанных военных баз в 80 странах мира и развязыванием многочисленных войн, в особенности введением войск в Ирак в 2003 году. Хотя, подчеркнула Гордон, можно было бы потратить часть тех же денег, например, на обеспечение налогового вычета на детей.
Ранее Newsweek уличил США в нарушении обещаний ради поддержки Украины. По данным журнала, Вашингтон поставляет системы Patriot, хотя говорил, что не будет это делать. Следующая линия, которую американские власти пообещали не пересекать, — это танки. Но, опять же, гарантий, что этого не произойдёт, нет.
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