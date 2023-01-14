Вашингтон уверовал в безнаказанность своих преступлений, пишут СМИ

США уверены в том, что могут совершать военные преступления — и за это ничего им не будет. Об этом написала обозреватель Ребекка Гордон в статье для издания The Nation.

По её словам, позиция США о безнаказанности началась ещё после отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут. И хотя позднее Вашингтон хотел подписать данный документ, но Сенат не ратифицировал его. В дальнейшем же, с момента президентства в Америке Билла Клинтона, последующие лидеры страны не изъявляли желания признавать международный договор.

"В отличие от остального мира, у нас есть "конституционные права", которые, по-видимому, включают право безнаказанно совершать военные преступления. Даже если гражданин будет признан виновным в таком преступлении в суде США, у него есть хорошие шансы получить президентское помилование", — написала она.

По словам обозревателя, безнаказанность Соединённых Штатов подтверждается огромными тратами на оборонный комплекс, наличием 750 признанных военных баз в 80 странах мира и развязыванием многочисленных войн, в особенности введением войск в Ирак в 2003 году. Хотя, подчеркнула Гордон, можно было бы потратить часть тех же денег, например, на обеспечение налогового вычета на детей.