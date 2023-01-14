Врач перечислила болезни, из-за которых может урчать в животе

Чаще всего урчание в животе может свидетельствовать о том, что человек проголодался, однако оно может быть и признаком болезни. Об этом заявила кандидат медицинских наук, диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

"Урчание в животе — это результат перемещения воды и газа по желудочно-кишечному тракту. Если урчит в животе, значит, человек хочет есть. Когда поесть вовремя не получается, желудок сигнализирует, что он голоден, рецепторы в его стенках вырабатывают импульсы и провоцируют волну сокращений, от этого происходит урчание", — пояснила она в разговоре с радио Sputnik.

Однако порой урчание в животе может свидетельствовать о переедании, о том, что пища была слишком тяжёлой и калорийной. К тому же способствовать такому звуку могут продукты, вызывающие газообразование. Чтобы избавиться от урчания, медик советует выпить стакан воды. Тем, кому это не помогает, стоит совершить небольшую прогулку по комнате после приёма пищи. Также будет нелишним использовать продукты, полезные для микробиоты. Речь идёт о клетчатке, цельнозерновых и кисломолочных продуктах. При этом о сладостях лучше вообще забыть.

Кроме того, урчание может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ: гастрите, панкреатите, холецистите и синдроме раздражённого кишечника. Если такие звуки тревожат человека регулярно, необходимо обратиться к врачу, советует Арзуманян.