Американцев предупредили об угрозе дефолта
Минфин США предупредил об угрозе дефолта в июне при поднятии потолка госдолга
США угрожает суверенный дефолт. Об этом предупредила министр финансов США Джанет Йеллен в письме Конгрессу. Причиной она назвала возможное повышение законодателями потолка государственного долга. По её подсчётам, лимит в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и "экстраординарным мерам" страна продержится до лета. К последним глава ведомства отнесла также приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды.
"Хотя Министерство финансов сейчас не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят нам продолжать выплаты по правительственным обязательствам, маловероятно, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня", — говорится в послании.
Министр обратилась к Конгрессу, чтобы законодатели повысили или приостановили долговой лимит. Йеллен предупредила о "непоправимом вреде", который дефолт способен нанести Америке: её гражданам и стабильности в целом. Она также напомнила о том, что только нависшая угроза дефолта в своё время привела к беспрецедентному снижению кредитного рейтинга США. Речь о ситуации 2011 года. Воспрепятствовать расширению трат со стороны американских властей обещали республиканцы, взявшие нижнюю палату под контроль.
Ранее Лайф писал, что финансы США рухнули на всех уровнях управления за одно поколение. Госдолг США составляет 30,6 триллиона долларов, а социальное обеспечение и все страховые фонды — банкроты.
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