Американцев предупредили об угрозе дефолта

США угрожает суверенный дефолт. Об этом предупредила министр финансов США Джанет Йеллен в письме Конгрессу. Причиной она назвала возможное повышение законодателями потолка государственного долга. По её подсчётам, лимит в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и "экстраординарным мерам" страна продержится до лета. К последним глава ведомства отнесла также приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды.

"Хотя Министерство финансов сейчас не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят нам продолжать выплаты по правительственным обязательствам, маловероятно, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня", — говорится в послании.

Министр обратилась к Конгрессу, чтобы законодатели повысили или приостановили долговой лимит. Йеллен предупредила о "непоправимом вреде", который дефолт способен нанести Америке: её гражданам и стабильности в целом. Она также напомнила о том, что только нависшая угроза дефолта в своё время привела к беспрецедентному снижению кредитного рейтинга США. Речь о ситуации 2011 года. Воспрепятствовать расширению трат со стороны американских властей обещали республиканцы, взявшие нижнюю палату под контроль.