Власти Украины рассказали о возможном формате "саммита мира"
Замглавы МИД Украины: "Саммит мира" может пройти в формате заседания ГА ООН
Так называемый саммит мира, который власти Украины задумали организовать для обсуждения ситуации в стране, может быть проведён в формате заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Мы сейчас думаем и предлагаем президенту модальность мероприятия, посвящённого мирной формуле. Да, это касается саммита по вопросу о мирной формуле. Это будут дебаты в Генеральной Ассамблее ООН по пункту "оккупированных территорий" или дебаты в рамках механизма специальной сессии Генассамблеи", — сказала она журналистам.
По словам Джапаровой, Киев обсуждает модальность саммита с партнёрами. Кроме вопроса о "мирной формуле" власти Украины также намерены обсуждать вопрос "об ответственности".
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя отметил нереалистичность созыва такого "саммита мира". Дипломат заявил, что намерение Киева провести подобную встречу представляет собой не что иное, как пропагандистскую пустышку, потому что власти Украины видят мирное урегулирование только через капитуляцию Москвы.
Напомним, Украина хочет к концу февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев рассчитывает видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве посредника. Как заметили в Кремле, Москва никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.
UN Photo / Loey Felipe