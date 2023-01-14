Власти Украины рассказали о возможном формате "саммита мира"

Так называемый саммит мира, который власти Украины задумали организовать для обсуждения ситуации в стране, может быть проведён в формате заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы сейчас думаем и предлагаем президенту модальность мероприятия, посвящённого мирной формуле. Да, это касается саммита по вопросу о мирной формуле. Это будут дебаты в Генеральной Ассамблее ООН по пункту "оккупированных территорий" или дебаты в рамках механизма специальной сессии Генассамблеи", — сказала она журналистам.

По словам Джапаровой, Киев обсуждает модальность саммита с партнёрами. Кроме вопроса о "мирной формуле" власти Украины также намерены обсуждать вопрос "об ответственности".