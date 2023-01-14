МИД Украины: На восстановление инфраструктуры страны нужно более $127 млрд

Ущерб, нанесённый украинской инфраструктуре, власти страны оценивают в сумму более 127 миллиардов долларов. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она уточнила, что речь идёт об ущербе для гражданской и критической системы.

"Согласно последним оценкам, которые у нас есть, общий размер ущерба, нанесённого украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышает 127 млрд долларов", — сказала Джапарова в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Она назвала будущее восстановление Украины "одним из крупнейших инвестиционных проектов". Джапарова также заверила, что её страна станет благодатной стройкой для всех международных партнёров.

"Украина стала крупнейшей стройкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр возможностей международным партнёрам для использования наилучших практик в сфере инженерии, строительства и передачи технологий", — сказала украинский дипломат.