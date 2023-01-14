Алиханов отреагировал на призыв чиновницы "не делать детей" в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, попросив туристов не делать детей и не увеличивать численность населения города. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов написал в своём Telegram-канале, опубликовав также фото с женой и детьми.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, призвав туристов не увеличивать население города. Она объяснила такую просьбу повышенными требованиями к местной власти в случае роста населения до одного, а потом и до двух миллионов человек. Количество депутатов горсовета в этом случае нужно будет увеличить, а Дятлова не знает, где "взять столько вменяемых людей".