Алиханов отреагировал на призыв чиновницы "не делать детей" в Калининграде
Губернатор Алиханов назвал шуткой призыв мэра Дятловой "не делать детей" в Калининграде
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, попросив туристов не делать детей и не увеличивать численность населения города. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов написал в своём Telegram-канале, опубликовав также фото с женой и детьми.
"Калининградцы, и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет", — подчеркнул Алиханов.
Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, призвав туристов не увеличивать население города. Она объяснила такую просьбу повышенными требованиями к местной власти в случае роста населения до одного, а потом и до двух миллионов человек. Количество депутатов горсовета в этом случае нужно будет увеличить, а Дятлова не знает, где "взять столько вменяемых людей".
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил подготовить специальный комплекс мер для борьбы со снижением демографии.
Telegram / Антон Андреевич