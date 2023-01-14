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13 января, 23:08

Алиханов отреагировал на призыв чиновницы "не делать детей" в Калининграде

Губернатор Алиханов назвал шуткой призыв мэра Дятловой "не делать детей" в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, попросив туристов не делать детей и не увеличивать численность населения города. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов написал в своём Telegram-канале, опубликовав также фото с женой и детьми.

"Калининградцы, и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет", — подчеркнул Алиханов.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, призвав туристов не увеличивать население города. Она объяснила такую просьбу повышенными требованиями к местной власти в случае роста населения до одного, а потом и до двух миллионов человек. Количество депутатов горсовета в этом случае нужно будет увеличить, а Дятлова не знает, где "взять столько вменяемых людей".

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Telegram / Антон Андреевич

Анатолий Симоненко

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