Мэр Харькова Терехов подал иск из-за штрафа за русский язык

Мэр Харькова Игорь Терехов подал иск в суд с намерением оспорить повторный штраф за использование им русского языка. Об этом рассказал представитель мэрии Юрий Сидоренко.

"Он оспаривает штраф как физическое лицо, а не как мэр. Суть иска мне не известна, потому что он обратился в суд как частное лицо", — приводит его слова издание "Страна ua".

Омбудсмен по языковым вопросам Тарас Кремень подтвердил факт подачи Тереховым иска. Он напомнил, что первый раз мэра оштрафовали, потому что тот изъяснялся на русском, выступая на гостелевидении. А второй — за использование русского в телеграм-канале и соцсетях. Харьковский мэр должен был оплатить 3400 гривен (около 6380 рублей).