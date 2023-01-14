Небензя назвал два возможных пути завершения военной спецоперации

Специальная военная операция на Украине может завершиться, только когда будут достигнуты её цели. А достичь этого можно как военными средствами, так и путём переговоров. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами", — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Он добавил, что пока ни власти Украины, ни их спонсоры с Запада нужных выводов из происходящих событий не сделали. Также Небензя отметил, что "всё на Украине могло бы завершиться иначе", если бы власти этой страны выполнили Минские соглашения, которые были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Однако это не входило в планы ни Зеленского, ни его предшественников, ни, как мы теперь знаем благодаря откровениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, в планы гарантов "Минска" Франции и Германии", — сказал постпред России.