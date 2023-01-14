Небензя назвал Украину частной военной компанией НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в принадлежащую НАТО частную военную компанию. Ей платят деньги, поставляют оружие и говорят, куда стрелять. Об этом дипломат сказал на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя отметил, что у Киева, вопреки здравому смыслу, появилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя при нарастающей военной помощи со стороны НАТО.

"В итоге Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать", — сказал дипломат.

Небензя добавил, что страдает от этого народ Украины: людей заставляют воевать ради выполнения чужих задач.