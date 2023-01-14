Небензя назвал Украину частной военной компанией НАТО
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в принадлежащую НАТО частную военную компанию. Ей платят деньги, поставляют оружие и говорят, куда стрелять. Об этом дипломат сказал на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Небензя отметил, что у Киева, вопреки здравому смыслу, появилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя при нарастающей военной помощи со стороны НАТО.
"В итоге Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать", — сказал дипломат.
Небензя добавил, что страдает от этого народ Украины: людей заставляют воевать ради выполнения чужих задач.
Как рассказывал Лайф, ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что его страна уже начала получать тяжёлое вооружение от стран Запада. По его словам, Киев нуждается в том числе в танках.
Telegram / russiaun