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13 января, 20:42

Небензя заявил об отрыве "мирного плана" Зеленского от реальности

Ничего общего в "мирном плане" президента Украины Владимира Зеленского с реальной ситуацией нет. Об этом заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

"Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности", сказал Небензя.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Турции рассказал о мирном плане Зеленского из 10 пунктов. А газета The Wall Street Journal уже писала о том, что его собираются представить в феврале.

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ТАСС / Zuma

Арина Родионова

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