Небензя заявил об отрыве "мирного плана" Зеленского от реальности
Ничего общего в "мирном плане" президента Украины Владимира Зеленского с реальной ситуацией нет. Об этом заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
"Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности", — сказал Небензя.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Турции рассказал о мирном плане Зеленского из 10 пунктов. А газета The Wall Street Journal уже писала о том, что его собираются представить в феврале.
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ТАСС / Zuma