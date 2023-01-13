Небензя заявил об отрыве "мирного плана" Зеленского от реальности

Ничего общего в "мирном плане" президента Украины Владимира Зеленского с реальной ситуацией нет. Об этом заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

"Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности", — сказал Небензя.