В ООН призвали всех содействовать экспорту продовольствия из России

ООН призывает все стороны работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности.

"Экспорт [данной продукции] является ключевым фактором для поддержания снижения цен и решения проблем продовольственной безопасности. Мы призываем все заинтересованные стороны работать над этой задачей", — сказала Дикарло.

Она заверила, что ООН работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы снять остающиеся препятствия и перезапустить экспорт российского продовольствия и удобрений, включая аммиачные.