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13 января, 20:39

В ООН призвали всех содействовать экспорту продовольствия из России

Замгенсека ООН Дикарло призвала всех способствовать экспорту продовольствия из России

ООН призывает все стороны работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности.

"Экспорт [данной продукции] является ключевым фактором для поддержания снижения цен и решения проблем продовольственной безопасности. Мы призываем все заинтересованные стороны работать над этой задачей", — сказала Дикарло.

Она заверила, что ООН работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы снять остающиеся препятствия и перезапустить экспорт российского продовольствия и удобрений, включая аммиачные.

Путин: В страны Азии, Африки и Латинской Америки идёт 90% экспорта продовольствия из РФ

Путин: В страны Азии, Африки и Латинской Америки идёт 90% экспорта продовольствия из РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки с "недружественными" страховщиками. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год предусматривает страхование по зерновым договорённостям с ООН.

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Telegram / russiaun

Андрей Григорьев

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