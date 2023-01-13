В ООН призвали всех содействовать экспорту продовольствия из России
Замгенсека ООН Дикарло призвала всех способствовать экспорту продовольствия из России
ООН призывает все стороны работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности.
"Экспорт [данной продукции] является ключевым фактором для поддержания снижения цен и решения проблем продовольственной безопасности. Мы призываем все заинтересованные стороны работать над этой задачей", — сказала Дикарло.
Она заверила, что ООН работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы снять остающиеся препятствия и перезапустить экспорт российского продовольствия и удобрений, включая аммиачные.
Ранее президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки с "недружественными" страховщиками. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год предусматривает страхование по зерновым договорённостям с ООН.
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