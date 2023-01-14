Далеко не ушёл: По подозрению в жестоком убийстве москвички задержали её племянника

В Балашихе задержан подозреваемый в убийстве жительницы Москвы. Её тело было обнаружено утром 13 января в квартире на северо-востоке столицы в доме на улице Советской Армии.

Следователи работают в квартире на северо-востоке Москвы, где обнаружено тело убитой. Видео © Telegram / Столичный СК

"Обнаружено тело женщины 1971 года рождения со множественными колото-резаными ранениями в области туловища", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Прокуратура Москвы, задержан мужчина 1989 года рождения. Это племянник убитой. Предположительно, мотивом преступления стали разногласия между родственниками относительно земельного участка.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает столичная прокуратура.