Далеко не ушёл: По подозрению в жестоком убийстве москвички задержали её племянника
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо-востоке Москвы
Подозреваемый в убийстве женщины на северо-востоке Москвы. Фото © Telegram / Столичный СК
В Балашихе задержан подозреваемый в убийстве жительницы Москвы. Её тело было обнаружено утром 13 января в квартире на северо-востоке столицы в доме на улице Советской Армии.
Следователи работают в квартире на северо-востоке Москвы, где обнаружено тело убитой. Видео © Telegram / Столичный СК
"Обнаружено тело женщины 1971 года рождения со множественными колото-резаными ранениями в области туловища", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает Прокуратура Москвы, задержан мужчина 1989 года рождения. Это племянник убитой. Предположительно, мотивом преступления стали разногласия между родственниками относительно земельного участка.
"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает столичная прокуратура.
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