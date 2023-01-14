В Киеве заявили, что уже начали получать от Запада тяжёлое вооружение
Глава офиса Зеленского Ермак: Киев уже начал получать тяжёлое вооружение от Запада
Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что его страна уже начала получать тяжёлое вооружение от стран Запада. По его словам, Киев нуждается в том числе в танках.
"Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнёров", — заявил Ермак в эфире BF MTV.
В этом интервью он выразил уверенность, что эти поставки будут продолжаться.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита во Львов.
Telergram / ermaka2022