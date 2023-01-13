Сборную Аргентины решили наказать за выходки после финала ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Ассоциации футбола Аргентины, заподозрив игроков в возможном нарушении дисциплинарного кодекса. Об этом заявили в пресс-службе федерации.

Речь идёт об агрессивном поведении команды и нарушении честной игры, а также о неприемлемых поступках игроков и официальных лиц. В том числе аргентинцев могут наказать по статье, относящейся к нарушению регламента чемпионата мира, а также положений о СМИ и маркетинге.

Дело в том, что футболисты во главе с Лионелем Месси с кубком в руках стучали по перегородкам, которые разделяли журналистов разных стран. А ещё они распевали песни, отказывались отвечать на вопросы прессы и обливали сотрудников СМИ шампанским. Потом команда села в автобус с открытым верхом и уехала. Сколько именно будет рассматриваться дело, неизвестно.