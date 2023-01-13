Сборную Аргентины решили наказать за выходки после финала ЧМ
ФИФА завела дело против сборной Аргентины из-за её поведения после финала ЧМ
Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Ассоциации футбола Аргентины, заподозрив игроков в возможном нарушении дисциплинарного кодекса. Об этом заявили в пресс-службе федерации.
Речь идёт об агрессивном поведении команды и нарушении честной игры, а также о неприемлемых поступках игроков и официальных лиц. В том числе аргентинцев могут наказать по статье, относящейся к нарушению регламента чемпионата мира, а также положений о СМИ и маркетинге.
Дело в том, что футболисты во главе с Лионелем Месси с кубком в руках стучали по перегородкам, которые разделяли журналистов разных стран. А ещё они распевали песни, отказывались отвечать на вопросы прессы и обливали сотрудников СМИ шампанским. Потом команда села в автобус с открытым верхом и уехала. Сколько именно будет рассматриваться дело, неизвестно.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Исход игры решила серия пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Теперь Аргентина трёхкратный чемпион мира. Однако это событие омрачил скандал. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выкрикивал оскорбления в адрес Мбаппе и показал неприличный жест болельщикам французской национальной команды.
Агентство "Москва"