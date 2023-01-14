В Минобороны ФРГ прокомментировали сообщения о возможной отставке главы ведомства

Сообщения СМИ о том, что вскоре возможна отставка министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, являются слухами. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, отказавшись от дальнейших комментариев.

Напомним, ранее германская газета Bild со ссылкой на свои источники писала, что Ламбрехт решила покинуть свой пост. Дата отставки пока не известна. По данным издания, уже идут консультации о кандидатуре нового главы ведомства. Лидеры крупнейшего немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер меж тем ещё до этого высказались за отставку Ламбрехт.