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13 января, 21:14

В Минобороны ФРГ прокомментировали сообщения о возможной отставке главы ведомства

Минобороны ФРГ назвало слухами информацию о возможной отставке министра Ламбрехт

Сообщения СМИ о том, что вскоре возможна отставка министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, являются слухами. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, отказавшись от дальнейших комментариев.

"Это слухи, которые мы не комментируем", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

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Напомним, ранее германская газета Bild со ссылкой на свои источники писала, что Ламбрехт решила покинуть свой пост. Дата отставки пока не известна. По данным издания, уже идут консультации о кандидатуре нового главы ведомства. Лидеры крупнейшего немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер меж тем ещё до этого высказались за отставку Ламбрехт.

Обложка ©

Flickr / nato

Андрей Григорьев

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