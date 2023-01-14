Увидела и засуетилась: Украинка на "Мисс Вселенная" побоялась встать рядом с россиянкой

В США украинская участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко побоялась встать рядом с россиянкой во время общего фотографирования. Увидев приближение Анны Линниковой, она начала передвигаться, крепко сжимать руки рядом стоящих девушек из других стран, чтобы те не пропустили оренбурженку.

"Обозреватель" пишет, что Апанасенко предприняла ряд действий, чтобы отразить "провокацию" российской королевы красоты. Та якобы захотела встать именно рядом с украинкой, однако на опубликованном видео заметно, что это не так: Анна шла к другому месту, но украинка, увидев её, стала суетиться. Так, она обратилась к "мисс Колумбия", упросила её поменяться местами, чтобы быть ещё дальше от представительницы РФ.