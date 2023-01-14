Увидела и засуетилась: Украинка на "Мисс Вселенная" побоялась встать рядом с россиянкой
Украинская участница "Мисс Вселенная" отказалась встать на фото возле россиянки Линниковой
В США украинская участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко побоялась встать рядом с россиянкой во время общего фотографирования. Увидев приближение Анны Линниковой, она начала передвигаться, крепко сжимать руки рядом стоящих девушек из других стран, чтобы те не пропустили оренбурженку.
Участницы конкурса "Мисс Вселенная" в процессе совместного фото. Видео © Telegram / "Обозреватель"
"Обозреватель" пишет, что Апанасенко предприняла ряд действий, чтобы отразить "провокацию" российской королевы красоты. Та якобы захотела встать именно рядом с украинкой, однако на опубликованном видео заметно, что это не так: Анна шла к другому месту, но украинка, увидев её, стала суетиться. Так, она обратилась к "мисс Колумбия", упросила её поменяться местами, чтобы быть ещё дальше от представительницы РФ.
На фото украинка слева от "мисс Колумбия". Фото © Telegram / "Обозреватель"
На фото россиянка рядом с "мисс Колумбия". Фото © Telegram / "Обозреватель"
"Таким образом, дистанция между украинкой и россиянкой увеличилась ещё больше", — резюмирует издание.
Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"
Ранее Лайф писал, что брат рассказал об игноре россиянки Линниковой на "Мисс Вселенная". Он отметил, что участницы с украинскими корнями негативно относятся к представительнице России. Напомним, "мисс Россия – 2022" Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная", который проходит в США. Девушка поблагодарила фанатов за поддержку и сказала, что не справилась бы без них.
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