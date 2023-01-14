Аналитики предсказали обрушение курса биткоина в несколько раз
Аналитики прогнозируют курс биткоина в 2023 году в коридоре от $5 до $25 тысяч
В 2023 году курс биткоина может снизиться до отметки $5–10 тысяч с нынешних $19 тысяч. Такого развития событий не исключили аналитики, опрошенные "Известиями".
Они рассказали изданию, что явных предпосылок для роста стоимости главной криптовалюты сейчас нет. Курс биткоина может подпрыгнуть до $23–25 тысяч, если ФРС США примет меры по стимулированию экономики в середине года.
Пока же условия складываются против криптовалюты. Это в том числе снижение темпов роста инфляции в США, обнаруженные активы FTX на сумму $5 млрд, а также ослабление антиковидных ограничений в Китае.
Что касается инвестирования в криптовалюты, то эксперты советуют рисковать, но аккуратно. Например, вкладываться стоит только в те проекты, которые хорошо изучены. К тому же покупать цифровые активы лучше только на деньги, которые инвестор готов полностью потерять.
Напомним, в ноябре прошлого года биткоин рухнул до двухлетнего минимума. Стоимость самой популярной в мире цифровой валюты упала до $15,844 тысячи.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков