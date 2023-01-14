Принц Гарри рассказал, какие воспоминания не включил в скандальную книгу

Британский принц Гарри, выпустивший 10 января автобиографическую книгу Spare ("Запасной"), заявил, что у него в черновом варианте было вдвое больше материала. Он не стал обнародовать всё, чтобы не подставлять своего отца, короля Карла III, а также старшего брата, наследника престола принца Уэльского Уильяма. Об этом Гарри сообщил в интервью The Telegraph, которое было записано ещё до публикации 415-страничных мемуаров.

"Черновая версия была другой. В ней было 800 страниц, которые сейчас были уменьшены до 400 страниц. Скажем так, это могли быть две книги. И убрать оттуда что-то было сложной задачей", — признался принц Гарри.

В том числе, по его словам, он не стал включать в книгу воспоминания о событиях, случившихся между ним, его отцом и братом, в которые ему не захотелось посвящать "весь мир". Принц Гарри подчеркнул, что его книга была выпущена с заботой о членах королевской семьи, особенно детях, а не с целью подорвать устои монархии, в чём его обвиняет общественность. Более того, принц Гарри выразил уверенность, что в итоге семья будет ему благодарна за то, что он открыто говорит о таких сложных вещах. Герой мемуаров признался, что провёл почти 50 звонков по Zoom с автором книги, лауреатом Пулитцеровской премии, американским писателем Джоном Джозефом Мёрингером.