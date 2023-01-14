"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 января, 22:11

Принц Гарри рассказал, какие воспоминания не включил в скандальную книгу

Принц Гарри не включил в свою книгу воспоминания, способные повредить отцу

Британский принц Гарри, выпустивший 10 января автобиографическую книгу Spare ("Запасной"), заявил, что у него в черновом варианте было вдвое больше материала. Он не стал обнародовать всё, чтобы не подставлять своего отца, короля Карла III, а также старшего брата, наследника престола принца Уэльского Уильяма. Об этом Гарри сообщил в интервью The Telegraph, которое было записано ещё до публикации 415-страничных мемуаров.

"Черновая версия была другой. В ней было 800 страниц, которые сейчас были уменьшены до 400 страниц. Скажем так, это могли быть две книги. И убрать оттуда что-то было сложной задачей", — признался принц Гарри.

В том числе, по его словам, он не стал включать в книгу воспоминания о событиях, случившихся между ним, его отцом и братом, в которые ему не захотелось посвящать "весь мир". Принц Гарри подчеркнул, что его книга была выпущена с заботой о членах королевской семьи, особенно детях, а не с целью подорвать устои монархии, в чём его обвиняет общественность. Более того, принц Гарри выразил уверенность, что в итоге семья будет ему благодарна за то, что он открыто говорит о таких сложных вещах. Герой мемуаров признался, что провёл почти 50 звонков по Zoom с автором книги, лауреатом Пулитцеровской премии, американским писателем Джоном Джозефом Мёрингером.

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III Камиллу "опасной злодейкой"

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III Камиллу "опасной злодейкой"

Напомним, продажи книги принца Гарри в Великобритании стартовали в начале января этого года. Впрочем, она наделала много шума ещё до появления на прилавках.

Обложка ©

ТАСС / ANDY RAIN

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров