Звезду "Кухни" и его жену выгнали из театра

Худрук МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву за то, что артист в своих интервью не раз нелестно высказывался о специальной военной операции и в целом выражал антироссийские настроения. Об этом пишет МК.

Издание сообщает, что предварительно Хабенский пытался поговорить с Назаровым по душам, но результата это не принесло. Последней каплей послужило интервью Назарова на Youtube, где тот, не стесняясь, поливал грязью свою страну. После этого героя сериала "Кухня" попросили на выход вместе с женой.