Звезду "Кухни" и его жену выгнали из театра
"МК": Актёра Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова за критику России
Худрук МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву за то, что артист в своих интервью не раз нелестно высказывался о специальной военной операции и в целом выражал антироссийские настроения. Об этом пишет МК.
Издание сообщает, что предварительно Хабенский пытался поговорить с Назаровым по душам, но результата это не принесло. Последней каплей послужило интервью Назарова на Youtube, где тот, не стесняясь, поливал грязью свою страну. После этого героя сериала "Кухня" попросили на выход вместе с женой.
Ранее Лайф писал, что против депутата Законодательного собрания Карелии Слабуновой было заведено дело о дискредитации Вооружённых сил России.
ТАСС / Бухарев Олег