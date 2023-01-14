RID: Италия согласилась отправить Украине системы ПВО SAMP/T

Италия решила отправить Украине системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщает военное издание RID, ссылаясь на собственные источники. По его данным, передачу батарей несколько дней назад одобрила премьер-министр Джорджа Мелони.

Издание пишет, что вопрос об отправке систем ПВО оставался нерешённым, так как этого не хотели в Министерстве обороны, ведь у страны на вооружении находится всего пять батарей SAMP/T, одна из них развёрнута в Кувейте.

"Затем сильное давление со стороны Вашингтона — поговаривают даже о телефонном звонке Байдена Мелони — решительно изменило картину, и Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены", — сказано в материале.

Не исключено, что батарею передадут по частям. Она будет состоять из французских и итальянских компонентов, ведь SAMP/T — это результат совместной разработки этих двух стран.