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13 января, 23:00

RID: Италия согласилась отправить Украине системы ПВО SAMP/T

Италия решила отправить Украине системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщает военное издание RID, ссылаясь на собственные источники. По его данным, передачу батарей несколько дней назад одобрила премьер-министр Джорджа Мелони.

Издание пишет, что вопрос об отправке систем ПВО оставался нерешённым, так как этого не хотели в Министерстве обороны, ведь у страны на вооружении находится всего пять батарей SAMP/T, одна из них развёрнута в Кувейте.

"Затем сильное давление со стороны Вашингтона — поговаривают даже о телефонном звонке Байдена Мелони — решительно изменило картину, и Италия, предположительно, согласилась. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и подробности в настоящее время засекречены", — сказано в материале.

Не исключено, что батарею передадут по частям. Она будет состоять из французских и итальянских компонентов, ведь SAMP/T — это результат совместной разработки этих двух стран.

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Ранее Лайф писал, что власти США оказывают давление на Италию, заставляя её начать поставлять вооружение Украине. В том числе речь шла имено о SAMP/T.

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Wikipedia / Italian Army

Анатолий Симоненко

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