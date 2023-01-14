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13 января, 23:22

Посольство РФ в Лондоне заявило о возможной подготовке ВСУ атаки с химоружием

Российское посольство в Лондоне заявило, что украинские военные могут подготавливать нападение с применением химического оружия. Поводом стала появившаяся в социальных сетях видеозапись.

Видео с баллонами, маркированными как отравляющие боеприпасы. Видео © Twitter / RussianEmbassy

"Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещённого Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных", — говорится в заявлении посольства в соцсети Twitter.

На размещённых кадрах видно, что на баллонах размещены надписи ОБ. Эти буквы, как пишет посольство, могут означать "отравляющие боеприпасы". Также на видео запечатлены беспилотники, лежащие на столе. К некоторым из них уже прикреплены ёмкости с вышеназванной аббревиатурой.

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Ранее Лайф писал, что в начале декабря Минобороны РФ узнало о роли США в подготовке провокаций с химоружием на Украине. Планы Вашингтона раскрыл в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Обложка ©

Twitter / RussianEmbassy

Арина Родионова

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