Посольство РФ в Лондоне заявило о возможной подготовке ВСУ атаки с химоружием

Российское посольство в Лондоне заявило, что украинские военные могут подготавливать нападение с применением химического оружия. Поводом стала появившаяся в социальных сетях видеозапись.

Видео с баллонами, маркированными как отравляющие боеприпасы. Видео © Twitter / RussianEmbassy

"Видео, опубликованное украинскими военными, по всей видимости, показывает их подготовку к применению химического оружия, вероятно фосгена, запрещённого Конвенцией о химическом оружии ООН, против российских военных", — говорится в заявлении посольства в соцсети Twitter.

На размещённых кадрах видно, что на баллонах размещены надписи ОБ. Эти буквы, как пишет посольство, могут означать "отравляющие боеприпасы". Также на видео запечатлены беспилотники, лежащие на столе. К некоторым из них уже прикреплены ёмкости с вышеназванной аббревиатурой.