Россиянам рассказали, стоит ли опасаться гриппа в мороз

Самая благоприятная температура для распространения гриппа — нулевая либо немного ниже нуля. Однако, если человек просто замёрз, это не значит, что он более подвержен заражению. Об этом заявила заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

"Погодные условия оказывают влияние на распространение вируса. Так, идеальным условием для существования и размножения гриппа являются холод и влажность, характерные для конца осени и начала-конца зимы. При этом в заморозки или в жару гриппу свойственно инактивироваться, то есть замедлять своё распространение. Идеальной температурой для гриппа является примерно ноль градусов Цельсия или немного холоднее", — сказала врач в беседе с URA.RU

Медик подчеркнула, что грипп легко передаётся в холодное время не столько из-за низкой температуры, сколько из-за снижения у людей иммунитета. Также зимой и осенью многие проводят больше времени в помещениях, где вирусу проще "путешествовать" между людьми. В этих условиях переохлаждение станет не причиной заражения, а неким толчком, который провоцирует развитие уже осевшего на слизистых оболочках вируса.