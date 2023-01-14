Актёр из "Кухни" отреагировал на сообщения о его увольнении из театра

Российский актёр Дмитрий Назаров заявил, что ничего не знает о якобы имевшем место увольнении его с супругой Ольгой Васильевой из МХТ им. А.П. Чехова. Так он прокомментировал соответствующие сообщения СМИ.

"Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте жёлтых газет натощак", — сказал Назаров в интервью изданию MSK1.

Артист также заверил, что не разговаривал на подобные темы с худруком театра Константином Хабенским.