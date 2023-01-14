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14 января, 00:39

Диетолог рассказала, какая гречка помогает похудеть

Диетолог Соломатина объяснила, что зелёная гречка питательней обычной

В отличие от обычной тёмной, зелёная гречка не подвергается термообработке, а значит, сохраняет больше питательных веществ и в целом полезнее. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что необжаренная крупа содержит больше хлорогеновой кислоты, а значит, помогает похудеть. В ней в большом количестве сохраняются микро- и макроэлементы, и она считается экологически чистым продуктом.

"Она прекрасно растёт без применения пестицидов, поэтому её можно смело назвать органической", — рассказала Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог предупредила, что из-за этого срок хранения зелёной гречки меньше. Отсюда вытекают минусы. Например, на ней образуется плесень и она быстрее окисляется. Тем не менее её, по словам диетолога, можно есть всем. Она более ценна, чем та же овсянка. Специалист рекомендовала её людям с сахарным диабетом и тем, кому нужно есть больше клетчатки.

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Как писал ранее Лайф, врач объяснила, почему у большинства россиянок низкий магний и как с этим бороться. В рацион должны входить блюда, в которых он содержится, и в их числе — гречка.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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