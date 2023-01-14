Медведев напомнил Кисиде о японцах, сгоревших в "ядерном костре" Хиросимы и Нагасаки

Заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Москва якобы может применить ядерное оружие на Украине, — чудовищный стыд. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

"Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства", — подчеркнул он.

По словам Медведева, Кисида говорит "чушь" про Россию, предавая тем самым память сотен тысяч японцев, которые сгорели в "ядерном костре" Хиросимы и Нагасаки. При этом он игнорирует тот факт, что США — единственная страна, применившая полноценно ядерное оружие, жертвой которого стала Япония. И, вместо того чтобы напомнить об этом Байдену и потребовать покаяния, Кисида стал "обслуживающим персоналом для американцев".