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14 января, 06:56

Медведев напомнил Кисиде о японцах, сгоревших в "ядерном костре" Хиросимы и Нагасаки

Медведев заявил, что премьер Японии Кисида предал память жертв Хиросимы и Нагасаки

Заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Москва якобы может применить ядерное оружие на Украине, — чудовищный стыд. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

"Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства", — подчеркнул он.

По словам Медведева, Кисида говорит "чушь" про Россию, предавая тем самым память сотен тысяч японцев, которые сгорели в "ядерном костре" Хиросимы и Нагасаки. При этом он игнорирует тот факт, что США — единственная страна, применившая полноценно ядерное оружие, жертвой которого стала Япония. И, вместо того чтобы напомнить об этом Байдену и потребовать покаяния, Кисида стал "обслуживающим персоналом для американцев".

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Ранее США и Япония договорились вводить санкции против России. Вместе с тем Кисида и Байден заявили, что расценят ядерную атаку на Украине как удар против человечества.

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VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук

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