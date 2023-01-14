В России за сутки выявили 5102 случая заражения ковидом

В России за минувшие сутки зафиксировано 5102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

При этом 3887 пациентов с ковидом выздоровели, общее число поборовших недуг с начала распространения вируса составляет теперь 21 271 432. Госпитализировали за последние сутки 813 человек. Летальных исходов за сутки выявлено 46. Всего с начала ковида умерло 394 355 человек.