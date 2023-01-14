Рэпера Жака Энтони госпитализировали после аварии с квадроциклом в Подмосковье

Известный российский рэпер Жак Энтони попал в ДТП, катаясь на квадроцикле в Подмосковье, после чего был госпитализирован. Как рассказала директор артиста Стефания Тасевска, инцидент произошёл днём ранее.

"Да, он вчера уехал на скорой. Но что с ним сейчас, я не могу сказать, так как вчера мне не позволили долго с ним оставаться. Мы просидели часа три, но потом нам сказали, что, вероятнее всего, он в сознание приходить уже не будет, утром будет понятно, что происходит", — рассказала она "Газете.ru".

В соцсетях один из друзей рэпера опубликовал ролик, на котором видно, что музыканта на носилках несут в машину скорой помощи. По словам приятеля, инцидент произошёл в тот момент, когда Энтони хотел сделать какой-то трюк, но не смог справиться с управлением.