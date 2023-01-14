Россиянам объяснили, как почти вдвое увеличить 28 дней отпуска

Существенно увеличить отпуск в 2023 году можно, если включить в него рабочие дни, которые расположены рядом с предпраздничными выходными. Об этом пишет RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики напомнили, что по производственному календарю россияне в наступившем году отдыхают восемь дней без учёта новогоднего периода и выходных дней. При этом за счёт дополнительного отпуска отгулять можно сразу 52 дня. К примеру, 23 февраля выпадает на четверг, а официальные выходные растягиваются на четыре дня. Если же к ним присоединить начало рабочей недели — период с 20 по 22 февраля, — то отдохнуть получится сразу девять дней.

"Международный женский день в этом году в среду. Отдохнуть денёк посреди недели приятно, но, если добавить к нему ещё четыре дня отпуска (6–7 и 9–10 марта), можно продлить выходные до девяти дней", — также подчеркнули аналитики.

По такой же схеме можно увеличить количество нерабочих дней на майские праздники, в июне или в ноябре.