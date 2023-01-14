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14 января, 07:39

Россиянам объяснили, как безболезненно сбросить лишние килограммы после праздников

Диетолог Зубарева: Чтобы похудеть, нужно сократить объём потребляемых калорий на 20%

Сбросить лишние килограммы после новогодних праздников можно, если сократить объём потребляемых калорий на 20%. Об этом сообщила диетолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева в беседе с "Газетой.ru".

Специалист объяснила, что людей, сбившихся с курса здорового образа жизни, во время долгих зимних праздников часто посещает чувство вины и стыда, однако это непродуктивно, ведь подобные эмоции провоцируют приступы жалости к себе и неприятие собственного тела, желание "наказать" себя голодовкой. Поэтому эксперт советует изначально заняться своим психологическим состоянием. Также следует наладить режим сна и бодрствования. Рекомендуется ложиться спать не позже 11 вечера и просыпаться в 6–7 утра, завтракая чем-то полезным.

"Чтобы устранить соблазны, проведите ревизию холодильника и избавьтесь от калорийных покупных соусов, майонезов и так далее. Обратите внимание на свою продуктовую корзину: меньше баночек и коробочек с готовой продукцией и больше здоровых", — рассказала диетолог.

По её словам, лучше ориентироваться на продукты средиземноморской диеты, в том числе нежирное мясо, рыбу, а также много овощей и фруктов. При этом следует отказаться от жирного, жареного, копчённого, фастфуда, маринадов и сладкого. Десерты рекомендуется заменить на фрукты или сухофрукты, причём последние лучше выбирать сморщенные и неказистые. Не нужно подсаживаться на детоксы или диеты, исключающие группы каких-либо продуктов. А в день должно быть три приёма пищи.

"Для планомерного похудения достаточно сократить объём потребляемых калорий на 20%. Никаких "600 калорий в сутки", это прямой путь к срыву и последующему обжорству", — объяснила Зубарева.

При этом должен соблюдаться баланс белков, медленных углеводов, растительных и животных жиров. Также, добавила диетолог, нужно следить за количеством потребляемой воды и двигаться.

Диетолог рассказала, какая гречка помогает похудеть

Диетолог рассказала, какая гречка помогает похудеть

Ранее диетолог Елена Щетинина рекомендовала правильное питание для похудения после праздников. Так, сбросить килограммы поможет "принцип тарелки", когда во время приёма пищи сочетаются несколько разнообразных продуктов, но небольшими порциями.

Обложка ©

Freepik / Freepik

Светлана Оперук

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