Россиянам объяснили, как безболезненно сбросить лишние килограммы после праздников

Сбросить лишние килограммы после новогодних праздников можно, если сократить объём потребляемых калорий на 20%. Об этом сообщила диетолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева в беседе с "Газетой.ru".

Специалист объяснила, что людей, сбившихся с курса здорового образа жизни, во время долгих зимних праздников часто посещает чувство вины и стыда, однако это непродуктивно, ведь подобные эмоции провоцируют приступы жалости к себе и неприятие собственного тела, желание "наказать" себя голодовкой. Поэтому эксперт советует изначально заняться своим психологическим состоянием. Также следует наладить режим сна и бодрствования. Рекомендуется ложиться спать не позже 11 вечера и просыпаться в 6–7 утра, завтракая чем-то полезным.

"Чтобы устранить соблазны, проведите ревизию холодильника и избавьтесь от калорийных покупных соусов, майонезов и так далее. Обратите внимание на свою продуктовую корзину: меньше баночек и коробочек с готовой продукцией и больше здоровых", — рассказала диетолог.

По её словам, лучше ориентироваться на продукты средиземноморской диеты, в том числе нежирное мясо, рыбу, а также много овощей и фруктов. При этом следует отказаться от жирного, жареного, копчённого, фастфуда, маринадов и сладкого. Десерты рекомендуется заменить на фрукты или сухофрукты, причём последние лучше выбирать сморщенные и неказистые. Не нужно подсаживаться на детоксы или диеты, исключающие группы каких-либо продуктов. А в день должно быть три приёма пищи.

"Для планомерного похудения достаточно сократить объём потребляемых калорий на 20%. Никаких "600 калорий в сутки", это прямой путь к срыву и последующему обжорству", — объяснила Зубарева.

При этом должен соблюдаться баланс белков, медленных углеводов, растительных и животных жиров. Также, добавила диетолог, нужно следить за количеством потребляемой воды и двигаться.