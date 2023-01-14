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14 января, 08:05

В центре Стамбула неизвестные устроили перестрелку из машин

В Стамбуле человек погиб после вооружённого нападения на автомобиль на мосту Золотой Рог

<p>Автомобиль, на который напали в Стамбуле неизвестные. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ihacomtr/status/1614121958370672642?s=20&t=iBavfA2z4N6yvuxWD12y_Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ihacomtr</a></p>

Автомобиль, на который напали в Стамбуле неизвестные. Обложка © Twitter / ihacomtr

Вооружённое нападение на автомобиль в центре Стамбула устроили неизвестные. В результате погиб один человек, сообщает агентство IHA.

"Один человек погиб в результате вооружённого нападения на автомобиль у въезда на мост Золотой Рог", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл около 07:00 (совпадает с мск). В какой-то момент из машины прозвучал выстрел из длинноствольного ружья по направлению к другому автомобилю, затем между ними завязалась перестрелка. Во время движения второй водитель врезался в ограждение. В результате ещё двое пассажиров пострадали, а авто, начавшее перестрелку, скрылось с места.

Прибывшие на место ДТП правоохранители перекрыли движение по шоссе Е5 в сторону города Эдирне для проведения следственных действий. В ходе осмотра была обнаружена 41 гильза. К настоящему моменту пострадавший автомобиль эвакуировали и открыли движение по трассе.

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Светлана Оперук

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