"Эволюция пойдёт быстрее": Гинцбург предсказал будущее ковида

Коронавирус будет меняться быстрее. Об этом говорит появление нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракена". Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, будет расти количество новых штаммов.

"Кракен" появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК. То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами", — цитирует ТАСС Гинцбурга.