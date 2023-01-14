"Эволюция пойдёт быстрее": Гинцбург предсказал будущее ковида
Гинцбург спрогнозировал, что ковид будет меняться быстрее и штаммов станет больше
Коронавирус будет меняться быстрее. Об этом говорит появление нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракена". Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, будет расти количество новых штаммов.
"Кракен" появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК. То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами", — цитирует ТАСС Гинцбурга.
Учёный объяснил, что такое приведёт к ускорению эволюции вируса, а разнообразие, с которым придётся столкнуться человечеству, — расширится. По мнению Гинцбурга, заболеваемость ковидом в скором времени вырастет.
Как писал ранее Лайф, иммунолог Мескина назвала неприятный симптом штамма коронавируса "кракен". Клиническая картина заражения этим подвидом "омикрона" сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз.
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