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14 января, 01:46

"Эволюция пойдёт быстрее": Гинцбург предсказал будущее ковида

Гинцбург спрогнозировал, что ковид будет меняться быстрее и штаммов станет больше

Коронавирус будет меняться быстрее. Об этом говорит появление нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракена". Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, будет расти количество новых штаммов.

"Кракен" появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК. То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами", — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Учёный объяснил, что такое приведёт к ускорению эволюции вируса, а разнообразие, с которым придётся столкнуться человечеству, — расширится. По мнению Гинцбурга, заболеваемость ковидом в скором времени вырастет.

Российские учёные начали готовить ответ "кракену"

Российские учёные начали готовить ответ "кракену"

Как писал ранее Лайф, иммунолог Мескина назвала неприятный симптом штамма коронавируса "кракен". Клиническая картина заражения этим подвидом "омикрона" сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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