Постпред Китая рассказал, кто может привести мир к неминуемой беде

Угрозу мировой безопасности несут те, кто придумывает правила для так называемого международного порядка. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Он задал риторический вопрос, на каких правилах основан международный порядок и кто их создаёт.

"Мы не услышали ясного ответа на этот вопрос. Что мы увидели, так это то, как подход, который основан на правилах и которого многие придерживаются, погрузил мир в огромные проблемы", — сказал Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН.

Как отметил дипломат, ряд стран, придумывающих "международный порядок", навязывают своё видение остальным. Он подчеркнул, что общие правила можно создавать только в ООН. А в резолюциях СБ и уставе всемирной организации нет формулировки "международный порядок, основанный на правилах".