Названы четыре способа потерять деньги на инвестициях

Многие начинающие инвесторы пытаются вложить свои деньги как можно выгоднее, но не все способы, кажущиеся подходящими для этого, на самом деле хороши. Аналитик компании "Алор Брокер" Андрей Эшкинин назвал три способа инвестиций, с которыми нужно быть осторожнее.

Первый — вложение денег в акции третьего эшелона. Их капитализация из-за низкой ликвидности может как обвалиться, так и увеличиться в разы. Предсказать это сложно, особенно для рядовых инвесторов. К тому же разрыв между суммой покупки и продажи может достигать более 1%.

Второй — вложения в рисковые высокодоходные облигации с низким рейтингом (ВДО). В этом году вероятность банкротства компаний выше, нежели в обычное время. Поэтому выше и риск потерять все вложения.

Третий — любые "хайп-проекты". Их вовсе лучше обходить стороной. Как отметил Эшкинин в интервью "Прайму, "в них зарабатывает только верхушка, остальные теряют свои деньги".

Четвёртый — инвестирование в высокотехнологичные компании. Но с ними проблемы могут возникнуть именно сейчас, во время приближающейся рецессии мировой экономики. В этой отрасли дела уже идут не очень, и есть риск, что такой тренд продолжится.