"Первый, кто в меня поверил": Алсу честно рассказала, как попала в шоу-бизнес

Певица Алсу раскрыла подробности первого успеха, который пришёл к ней в 15 лет. Она рассказала, что пела на свадьбе у родственников и её заметила знакомая музыкального продюсера Валерия Белоцерковского. И тот после прослушивания сразу решил с ней работать. На записи и съёмки клипов ей пришлось приезжать в Россию из Лондона, где она тогда училась.

"После песни "Зимний сон" был трек "Иногда", сразу через год было "Евровидение", я не знаю, была ли я готова к этому, но пришлось собраться. Я очень долго привыкала к своей известности, меня очень долго смущало, когда ко мне подходили люди за автографами и фото", — рассказала Алсу в интервью на YouTube-канале Армана Давлетьярова.

Певица поведала, что её первым и главным фанатом стал отец. Она подчеркнула, что он поддерживал её и морально, и финансово, и это ни для кого не секрет.

"Он вообще мой главный поклонник и фанат. Он был первый, кто в меня поверил и всячески помогал", — рассказала Алсу.