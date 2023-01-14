Экономист допустил скачок курса доллара выше 100 рублей, но при одном условии

Курс доллара может подскочить выше 100 рублей, если власти РФ решат не поддерживать российскую валюту. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

По словам эксперта, поддержание курса рубля на тех уровнях, которые были летом и осенью 2022 года, зависит от объёма валютной выручки и объёма импорта, который власти хотят ввезти в РФ. Но уже через три недели стартует эмбарго на российскую нефть. Пока неизвестно, какая будет ситуация с ценами на чёрное золото и российским экспортом, как она отразится на доходах бюджета.

Поэтому, считает Прокофьев, правительство и Центробанк сейчас поддерживают рубль с тем, чтобы в феврале уже пересмотреть валютную и денежно-кредитную политику. Экспортёры, кабмин и ЦБ поменяют курс в зависимости от того, сколько в их распоряжении будет денег.

"Если правительство решит, что рубль поддерживать смысла не имеет, то просадки российской валюты могут быть больше 100 за доллар. Сейчас идёт очень чёткое управление курсом со стороны Банка России и Минфина", — сказал он.

При этом Прокофьев подчеркнул, что катастрофы для экономики в резких колебаниях валютного курса нет. Он восстанавливается после шока и приходит к приемлемому балансу.