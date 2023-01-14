В Якутске десять машин столкнулись из-за густого тумана в 50-градусный мороз

"По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение десяти единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.

В результате столкновения один из водителей обратился за помощью к медикам. На опубликованных кадрах видно, что машины разбросало по разным частям дороги, все они получили повреждения. Стоит отметить, что температура воздуха в Якутске опустилась до отметки в -50 градусов, а в момент аварии был сильный туман.