ВСУ попытались ударить ракетами по Бердянску Запорожской области

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Бердянск Запорожской области. Об этом сообщил телеграм-канал местной администрации.

"Сегодня, в 5 утра, враг, используя две корректирумые ракеты большой дальности, попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска", — говорится в посте.

К несчастью противника, российские средства ПВО уничтожили боеприпасы, когда те подлетали к городу. Однако неразорвавшиеся части ракет упали в населённом пункте, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередач и окна в близлежащих жилых домах, сообщили в администрации.