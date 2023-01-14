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14 января, 09:04

ВСУ попытались ударить ракетами по Бердянску Запорожской области

<p>Последствие обстрела Бердянска со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/glava_brd/782" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Бердянск. Официально</a></p>

Последствие обстрела Бердянска со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Бердянск. Официально

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Бердянск Запорожской области. Об этом сообщил телеграм-канал местной администрации.

"Сегодня, в 5 утра, враг, используя две корректирумые ракеты большой дальности, попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска", — говорится в посте.

К несчастью противника, российские средства ПВО уничтожили боеприпасы, когда те подлетали к городу. Однако неразорвавшиеся части ракет упали в населённом пункте, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередач и окна в близлежащих жилых домах, сообщили в администрации.

Украинские спецслужбы совершили покушение на главу Бердянского района

Украинские спецслужбы совершили покушение на главу Бердянского района

Ранее посольство РФ в Лондоне заявило о возможной подготовке ВСУ атаки с химоружием. Поводом этому послужило появившееся в соцсетях видео с баллонами, на которых написано ОБ — "отравляющие боеприпасы".

Светлана Оперук

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