"Это не наша проблема": Британцы назвали Сунака поджигателем конфликта из-за планов поставить танки Киеву

Читатели британского издания Daily Mail выразили недовольство из-за планов премьер-министра королевства Риши Сунака отправить на Украину танки Challenger 2.

"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим третьей мировой войны", — подчёркивает один из пользователей.

"Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — заметил другой комментатор.

Некоторые обратили внимание на то, что выделяемые на помощь Украине средства могли бы пойти учителям, врачам или же медсёстрам. Кто-то и вовсе заметил, что страны Запада лишь зарабатывают на украинском конфликте.