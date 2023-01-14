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14 января, 08:58

"Это не наша проблема": Британцы назвали Сунака поджигателем конфликта из-за планов поставить танки Киеву

Читатели Daily Mail раскритиковали Сунака из-за планов поставить танки Украине

Читатели британского издания Daily Mail выразили недовольство из-за планов премьер-министра королевства Риши Сунака отправить на Украину танки Challenger 2.

"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим третьей мировой войны", — подчёркивает один из пользователей.

"Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — заметил другой комментатор.

Некоторые обратили внимание на то, что выделяемые на помощь Украине средства могли бы пойти учителям, врачам или же медсёстрам. Кто-то и вовсе заметил, что страны Запада лишь зарабатывают на украинском конфликте.

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Ранее Лайф рассказывал, что власти Великобритании всерьёз задумались о поставке Киеву десятка основных боевых танков Challenger 2.

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Shutterstock

Артур Белкин

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