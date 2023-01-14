Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Кемеровской области
Последствия ДТП с автобусом в Кузбассе, в котором погибли пять человек. Обложка © МВД РФ по Кемеровской области
В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, водитель легковушки нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом, который ехал по встречной полосе. В итоге водитель и четыре пассажира погибли. В автобусе находилось 12 человек, никто из них не пострадал. Обстоятельства страшной трагедии выясняют полицейские, работающие на месте аварии.
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае грузовик КамАЗ протаранил на перекрёстке автобус, в результате чего погиб один человек, ещё шестеро пострадали.