"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 января, 08:40

Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Кемеровской области

<p>Последствия ДТП с автобусом в Кузбассе, в котором погибли пять человек. Обложка © МВД РФ по Кемеровской области</p>

Последствия ДТП с автобусом в Кузбассе, в котором погибли пять человек. Обложка © МВД РФ по Кемеровской области

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, водитель легковушки нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом, который ехал по встречной полосе. В итоге водитель и четыре пассажира погибли. В автобусе находилось 12 человек, никто из них не пострадал. Обстоятельства страшной трагедии выясняют полицейские, работающие на месте аварии.

В Гатчине пенсионер сбил двух девочек, а потом одну из них почти переехал

В Гатчине пенсионер сбил двух девочек, а потом одну из них почти переехал

Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае грузовик КамАЗ протаранил на перекрёстке автобус, в результате чего погиб один человек, ещё шестеро пострадали.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров