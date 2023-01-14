Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Кемеровской области

По данным ведомства, водитель легковушки нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом, который ехал по встречной полосе. В итоге водитель и четыре пассажира погибли. В автобусе находилось 12 человек, никто из них не пострадал. Обстоятельства страшной трагедии выясняют полицейские, работающие на месте аварии.