Премьер Саксонии Кречмер призвал создать условия для ремонта "Северного потока"

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает необходимым создать условия для ремонта трубопровода "Северный поток". Он заявил, что это нужно для поставок российского газа в Германию, пишет издание Regional Heute.

При этом политик подчеркнул, что до окончания боевых действий на Украине, вопрос о поставках российского топлива не затрагивается.

"Но нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить структуру "Северного потока" от дальнейших разрушений. Время идёт. Если не устранить повреждения, то газопровод станет непригодным для использования", — сказал он.