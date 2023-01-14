Премьер Саксонии Кречмер призвал создать условия для ремонта "Северного потока"
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает необходимым создать условия для ремонта трубопровода "Северный поток". Он заявил, что это нужно для поставок российского газа в Германию, пишет издание Regional Heute.
При этом политик подчеркнул, что до окончания боевых действий на Украине, вопрос о поставках российского топлива не затрагивается.
"Но нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить структуру "Северного потока" от дальнейших разрушений. Время идёт. Если не устранить повреждения, то газопровод станет непригодным для использования", — сказал он.
По словам Кречмера, после окончания конфликта необходимо найти возможность использовать не только дорогой сжиженный газ.
Ранее Лайф писал о том, что предположительная стоимость ремонта повреждённых участков газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море может составить не менее 500 миллионов долларов. Напомним, в конце сентября на них обнаружили утечки в четырёх местах из-за подрыва труб. Согласно информации служба внешней разведки РФ, в теракте на газопроводах есть западный след. Минобороны России обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
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