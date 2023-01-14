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14 января, 11:43

Олимпийская чемпионка Веснина высказалась о проигрыше Касаткиной в финале в Аделаиде

Веснина поддержала Касаткину после разгромного поражения в финале турнира в Аделаиде

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о поражении первой ракетки России Дарьи Касаткиной в финале турнира WTA 500 от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич. Встреча прошла в австралийской Аделаиде и

завершилась со счётом 0:6, 2:6.

"Обидно, что не получилось выиграть, но финал — хороший результат. Надеюсь, что на Australian Open Даша едет с хорошим настроением, потому что эти победы должны были придать ей уверенности", — приводит слова Весниной издание "Спорт-Экспресс".

Олимпийская чемпионка отметила, что Касаткина осторожничала в матче против Бенчич, а последняя, напротив, играла уверенно и тактически грамотно. Тем не менее Веснина не сомневается, что россиянка сможет отлично проявить себя на Australian Open.

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ТАСС / AP / Cole Burston

Наталья Исакова

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