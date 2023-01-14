В Санкт-Петербурге в десятый раз проходит велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В Санкт-Петербурге начался юбилейный велопарад Дедов Морозов, Снегурочек и других персонажей. Мероприятие проходит уже в десятый раз, пишут организаторы в VK. В распоряжении Лайфа появилось видео с места событий.

Велозабег Дедов Морозов и Снегурочек в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Некоторые участники прибыли на мероприятие на необычных велосипедах. К примеру, у одного из них сиденье находится на уровне более полутора метров от земли. А одна из Снегурочек взяла с собой собаку, которая уютно разместилась в корзинке у руля.

Участники стартовали с Дворцовой площади, а финиш запланирован на Василеостровском рынке. Там состоится неформальное общение и чаепитие.

"Маршрут пройдёт через Дворцовый мост и стрелку Васильевского острова по дорогам общего пользования, а также по велодорожкам с соблюдением всех правил дорожного движения и под руководством опытных маршалов", — сообщили инициаторы заезда.

В велопараде принимают участие все желающие. По правилам, до него не допускаются люди в нетрезвом состоянии, употребление алкоголя во время мероприятия также запрещено.